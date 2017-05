Schwerer Trainingssturz: Triathlon-Profi Lorber außer Lebensgefahr!

10.05.2017, 14:22 Uhr

Der Klagenfurter Christoph Lorber war am Sonntag in einen schweren Unfall verwickelt. Er liegt auf der Intensivstation, ist aber stabil.

KLAGENFURT (stp). Der Klagenfurter Top-Triathlet Christoph Lorber (HSV Triathlon) liegt nach einem Trainingsunfall mit einem Beckenbruch auf der Intensivstation. Lorber war am Samstag erst Kärntner Meister geworden. Bei einer Trainingsfahrt mit dem Rad am Sonntag um 13.30 Uhr erwischte ihn eine 89-jährige mit ihrem PKW frontal."Er war von Sonntag auf Montag in künstlichem Tiefschlaf. Er wurde notoperiert und ist jetzt Gott sei Dank außer Lebensgefahr", bestätigt HSV-Sportkoordinator Hannes Bürger und gibt Entwarnung: "Es sind keine inneren Organe verletzt. Das Jahr ist für ihn sportlich aber logischerweise gelaufen. Er hat einige Schutzengel bei sich gehabt."

"Alle sind geschockt"

Bürger und die gesamten Kärntner Triathlon-Familie steht unter Schock. "Er ist der stärkste Kärntner Triathlet bei den Männern und wäre bei jedem Rennen der österreichischen Meisterschaft gestartet. Er ist unser wertvollster Athlet", so Bürger. Nach seinem Landesmeistertitel einen Tag vor dem Unfall wäre die Staatsmeisterschaft über die Mitteldistanz in Linz als nächstes am Programm gestanden.Derzeit befindet sich Lorber noch auf der Intensivstation. "Er wird sicher noch eine längere Zeit im Krankenhaus bleiben - mindestens drei Wochen", so Bürger. "Er wird aber sicher nicht aufgeben und nach seiner Genesung wieder versuchen in Form zu kommen. Das Wichtigste im Moment ist aber, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht."