Segeln: Lara Vadlau und Jolanta Ogar gehen getrennte Wege

02.05.2017, 09:23 Uhr

Die 35-jährige Polin Jolanta Ogar wird ihre Karriere beenden. Deshalb muss sich die Kärntnerin Lara Vadlau (23) nach einer neuen Partnerin umsehen.

MARIA RAIN. Die Kärntner Segel-Weltmeisterin Lara Vadlau (23) und ihre langjährige Partnerin in der 470er-Klasse, Jolanta Ogar (35), gehen künftig getrennte Wege. Das teilte Vadlau am Wochenende mit. Die Polin fährt auf Wunsch ihres Heimverbandes noch die anstehende EM und wird danach ihre Karriere beenden. Vadlau wird bei der EM nicht am Start sein, sondern sich in der Nacra 17 und in der 470er Klasse nach einer neuen Partnerin umsehen. Dann will sie ihre Entscheidung in Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio treffen.