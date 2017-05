Triathlon für Freizeitsportler

02.05.2017, 12:02 Uhr

Die WOCHE ist auch 2017 Partner vom Cocoon Triathlon-Cup.

Mehr Motivation zum Sport

(sas). Jahr für Jahr werden es mehr Hobbysportler, die sich dem Triathlon ­verschreiben. Der Kärntner Triathlon-Verband bietet Cups für Jung und Alt.Der erste Bewerb startet am Wochenende.Christian Tammegger, Präsident des Kärntner Triathlonverbandes (KTRV) hat sich mit seinem Team hohe Ziele gesteckt und ist besonders stolz auf die jungen Sportler. " Über 400 Jugendliche nahmen im letzten Jahr an den Bewerben teil. Eine Zahl auf die wir sehr solz sind! Es geht nicht immer darum, die besten Ergebnisse zu erzielen, sondern zum Sport zu motivieren."

Unterschiedliche Bewerbe

Cup Termine

Profis sind verpflichtet, in der Elitewertung zu starten.Mit den Cups spricht der KTRV mehrere Zielgruppen an. "Primäres Ziel ist, den Nachwuchs zu fördern und zu würdigen", sagt Tammegger.6. Mai – Gösselsdorfersee Duathlon10. Juni – Wörthersee Triathlon 25751. Juli – Cross Triathlon Weissensee8. Juli – Magdalensberger Aquathlon15. Juli – Gösselsdorfersee Volkstriathlon5. August – Ferlach Aquathlon26. August – Faaker See Triathlon2. September – Kraigersee Triathlon11. Juni – Wörthersee (Aquathlon)11. Juni – Wörthersee (Supersprint Triathlon)24. Juni – Cross Triathlon Feistritz/Rosental8. Juli – Magdalensberger Aquathlon5. August – Ferlach Aquathlon25. August – Faaker See Aquathlon2. September – Kraigersee Aquathlon