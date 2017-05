Bürokratie belastet lokale Modehändler

04.05.2017, 08:48 Uhr

Der bürokratische Aufwand und die damit verbundenen Kosten belasten den Modehandel.

KLAGENFURT (lmw). Während die neuen Kollektionen in den Läden die Leichtigkeit des Sommers widerspiegeln, wird es für die Modehändler immer schwieriger angesichts der Mitbewerber und des Internets, hinzu kommt der enorme bürokratische Aufwand. Nun zeigt auch eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesgremiums Modehandel der WKÖ, dass große personelle und finanzielle Ressourcen in die Bürokratie fließen. Vor allem kleine Unternehmen seien stark davon betroffen.

Hohe Bürokratiekosten

Stojanka

Regeln und Pflichten

Laut Studie würden kleine Geschäfte mit bis zu zehn Beschäftigten einen bürokratischen Aufwand von rund 850 Euro pro Monat haben – das entspricht vier Prozent des Umsatzes. Hinzu kommen noch weitere Kosten für externe Experten wie Steuerberater. "Wegen immer komplexerer Regelungen steigt der Bedarf an externer Beratung, so dass die Gesamtkosten sicher über 1.000 Euro pro Monat liegen", sagt Jutta Pemsel, Bundesgremialobfrau des Handels mit Mode und Freizeitartikeln der WKÖ. Das kann Hans Stattmann, der Handelsgremialobmann in Kärnten, nur bestätigen. Auch in der Klagenfurter Innenstadt ist die Bürokratie im Modehandel deutlich spürbar. "Man muss den Aufwand der Bürokratie immer miteinberechnen", sagt Geschäftsführer Christoph Skuk von Kisskissbangbang. Sonst brauche man einen weiteren Mitarbeiter, der sich um diese Aufgaben kümmere. Auch die Angebotsmasse und die Online-Stores seien eine Konkurrenz für die lokalen Modehändler. "Online-Stores sind immer eine Konkurrenz", sagt Skuk. Die Studie zeigt auch absurde Regelungen hinsichtlich der Preiskennzeichnung auf. Im Geschäft müsse darauf geachtet werden, dass alle Preise der Waren gekennzeichnet sind. "Aber wenn die Behörden mehrfach beanstanden, dass ein T-Shirt, das in drei Metern Höhe dekoriert ist, kein Preisschild hat – dann darf man schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit mancher Regelungen stellen", kritisiert Pemsel. An diese Regelungen müssen sich die Händler trotzdem halten. "Alle Kleidungsstücke sind bei uns ausgeschildert, auch wenn wir Ware als Dekoration verwenden, ist diese preislich gekennzeichnet", sagt Skuk.Eine weitere Modeunternehmerin in Klagenfurt ist Stojanka Kurtovic. Sie hat sich mit ihrem Laden "Stojanka" einen Traum erfüllt und hat ihr Geschäft im März eröffnet. Auch sie spürt den enormen Bürokratie-Aufwand sehr stark. "Gerade kleinen Unternehmern wird es nicht leicht gemacht, weil es viel zu viele Vorschriften gibt", sagt Kurtovic. Es fehle stark an Flexibilität und man müsse bedenken, dass sich nicht jeder so hohe Bürokratiekosten leisten kann. Bei Stojanka Kurtovic gibt es deshalb keine Öffnungszeiten, weil sie ihr Geschäft flexibel führen möchte. "Früher waren die Leute viel flexibler und die Regeln waren nicht so wichtig, heute sieht das anders aus", sagt die Unternehmerin.Kurtovic ist seit 1999 im Textilgeschäft tätig und hat sowohl für große Ketten als auch private Unternehmer und jetzt als Selbstständige gearbeitet. Am schwierigsten werde es einem als Selbstständiger gemacht. "Es gibt für alles eine Vorschrift und eine Pflicht", sagt Kurtovic.