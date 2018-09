Film als Wirtschaftfaktor

15.09.2018, 17:31 Uhr

Auch in Kärnten wurden und werden Filme gedreht. Die Motive, wieso ein Film gedreht wird sind sehr verschieden, doch immer stellt sich nach der Fertigstellung des Werks die Frage „Wohin mit dem Film?“ Viele versuchen den mühsamen Weg über den Festivalbetrieb den Film bekannter zu machen, was auch kein leichtes Unterfangen ist, dann die Festivals müssen den Film erst einmal akzeptieren und in ihr Programm aufnehmen, was auch nicht selbstverständlich ist.

Wie funktioniert nun der Filmverkauf?Bis vor einigen Jahren wurden Filme fast ausschließlich von professionellen Filmexportfirmen auf internationalen Filmmärkten, die an die großen Filmfestivals angeschlossen sind, z.B. European Filmmarket, Berlin Filmfestival, Cannes Filmmarket, Cannes Filmfestival usw. angeboten und verkauft. Das Problem dabei für den ‚kleinen‘ Film, der sowieso an Geldmangel leidet, ist/war, dass diese Filmexportfirmen sich den Verkauf des Films bezahlen lassen. Unabhängig ob der Film verkauft wird fallen/fielen hohe Kosten für die Bewerbung an, so kostet z.B. eine Marktaufführung am European Filmmarket zirka 600,-- Euro, am Cannes Filmmarket zwischen 900,-- und 1.600 Euro. Einziger Vorteil: die Filmexportfirma lädt gezielt ihre Kunden zu den Marktvorführungen ein und der ‚kleine‘ Film Made in Kärnten wird auch im Paket mit anderen Filmen ins Ausland verkauft. Hier fließt zumindest etwas Geld zurück, aber, dass der Film dann auch im Ausland veröffentlicht wird, ist keinesfalls sicher.Erst durch die weltweite Einführung des VoD (Video on demand) hat sich die Lage auch zu Gunsten des Films Made in Kärnten geändert. Filmhubs = Filmvertriebsfirmen im Internet, bieten weltweit ihre Dienste an und sorgen für den Vertrieb des Films auf VoD-Plattformen auf sämtlichen Kontinenten. (Amazon Prime, Netflix usw.) Vorbei ist die Zeit der teuren Filmmarketbesuche. Jeder kann sich bei einem Filmhub anmelden, sein Werk gemäß der Richtlinie hochladen und die eigenen, elektronischen Plakate und Fotos platzieren. Erfüllt der Film, die vom Filmhub, vorgeschriebenen technischen Voraussetzung wird der Film auch akzeptiert und international verbreitet, was allerdings etwas dauern kann. Mit drei, bis vier Wochen ist schon zu rechnen, bis der Film auf den ersten Plattformen online geht. Etwa 30 Tage dauert es dann bis die ersten Verkaufszahlen via Mail zugestellt werden, weitere 60 Tage dauert es, bis das erste Geld am Konto eingeht.Klingt einfach und logisch? Ist es auch. Das System funktioniert nach der Regel ‚verkaufe Film gegen kleine Münze.‘ Eine Regel, die seit der Erfindung des Kinos 1896 gilt. Der Unterschied, auch die Filmemacherin / der Filmemacher in einem kleinen Land, wie Kärnten, kann jetzt davon profitieren und hoffen, dass sein sauerinvestiertes Geld für die Finanzierung seines Films wieder hereinkommt.Natürlich hinkt der deutschsprachige Raum und, hier ganz besonders Österreich, weit hinter den internationalen Gepflogenheiten her. Während hierzulande noch immer höchst emotionell über die Filmproduktion durch Netflix und Amazon diskutiert wird, ist das z. B. in Westeuropa, den USA oder Asien schon längst kein Thema mehr. Die Kasse klingelt auch für den ‚kleinen, unabhängig vom öffentlichen Geldern finanzierten‘ Film.Als gutes Beispiel kann die im Oktober 2017 auf der Burgruine Glanegg von der Klagenfurter Firma HD Foto im Auftrag von Filmmakers Company , Paris, hergestellte Komödie „Die goldene Rute“ (engl. Titel: Hot spanking rod) angeführt werden. Der am 1. Juli 2018 in den USA durch Filmhub , Los Angeles, veröffentlichte Film hat bis zum 13. September 2018 rund 136.000 Pay Hits (bezahlte Besuche auf VoD) erzielen können, das entspricht rund 1.813 VoD-Besucher pro Tag. Ein Ergebnis, das mit dem traditionellen Filmvertrieb via Kino, DVD/BR, TV unmöglich zu erreichen wäre. Ein schöner und unerwarteter Erfolg für einen Film in Originalfassung mit Untertiteln aus dem Filmland Kärnten, bei dem, und das wäre der Wermutstropfen in dieser Erfolgsgeschichte, dass weder die Kärnten Werbung noch regionale Tourismusverbände dabei sind und so auch die Nachfrage des internationalen Publikums nach den Drehorten des Films ungenützt verpufft.Diese Möglichkeit gilt es zu nützen und den Diskurs über den ‚Wirtschaftsfaktorfilm‘ (auch in Ktn.) fortzusetzen und natürlich Filme für ein möglichst internationales Publikum zu drehen, was derzeit für den Aut-Film nicht zutrifft.Filme Made in Ktn – Besucherzahlen: (Spielfilme)Die goldene Rute, Fr/Ktn. 2018 – 136.930 (bis inkl. 13.9.2018)Erik & Erika, Aut/Ktn. 2018 – 26.340Harri Pinter Drecksau, Aut/Ktn. 2017 – 25.433Der Mann aus dem Eis, Aut/Ktn. 2016 – 6.326Mein Fleisch und Blut, Aut/Ktn. 2016 – 6.645Bad Luck, Aut/Ktn. 2015 – 2.459Wenn du wüsstest wie schön es hier ist, Aut/Ktn. 2015 - 5.932Dokumentarfilme von Ktn. Filmfirmen oder Ktn. Filmemachern ohne Kärntenbezug:Bauer unser, Aut 2016 – 90.573Streif - One Hell of a Ride!, Aut 2015 – 139.203Quelle: Filmaustria