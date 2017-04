Fürst Karl Schwarzenberg für Vortrag in Klagenfurt zu Gast

Die EU-28 gehören bald der Vergangenheit an. Folgen dem britischen Beispiel andere EU Mitgliedsländer? Ein aktuelles und brisantes Thema, das Inhalt eines hochkarätigen Vortrags in Klagenfurt sein wird.

Europa und die Europäische Union hat in den letzten Jahren/Jahrzehnten eine gemeinsame Vertiefung vieler Materien erreicht. Gegenwärtig ist der Stillstanddurch die Blockade einzelner Länder, verursacht durch spezielle Nationalinteressen, gegeben. Wird die EU sich so halten können? Wird es eine Weiterentwicklung oder einen Rückschritt zukünftig geben? Über „Europa vs. Nationalstaaten“ wird Fürst Karl Schwarzenberg auf Einladung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft im Festsaal der Wirtschaftskammer Kärnten sprechen. Im Fokus seines Vortrags stehen die Auswirkungen möglicher weiterer EU-Austritte und die Frage, ob die EU sich halten wird können. Im Anschluss findet eine moderierte Diskussion mit dem Publikum statt. Der Eintritt ist frei.