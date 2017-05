Jahr 2016: Positive Bilanz bei Raiffeisen!

04.05.2017, 11:29 Uhr

Betriebsergebnis in Kärnten für 2016 liegt bei 41,82 Milliarden Euro.

KÄRNTEN (stp). Die Raiffeisenbank Kärnten veröffentlichte kürzlich das finanzielle Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 und bilanziert durchaus positiv. Begründet wird das Ergebnis von den Vorständen Peter Gauper, Gert Spanz und Georg Messner mit drei wesentlichen Aspekten: Wachstum im Kundengeschäft, Geringe Kreditausfälle, sowie der Rückgang des Nettozinsertrages. Am Ende des Jahres 2016 steht bei der Raiffeisenbank Kärnten eine Bilanzsumme von 7,80 Milliarden Euro zu Buche, was ein Plus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Speziell im Kerngeschäft konnten die Kärntner Raiffeisenbank 2016 punkten. So wurde u.a. eine Steigerung der Ausleihungen von + 2,91 % auf 3,80 Mrd. Euro erzielt. "Diese Entwicklung spiegelt vor allem die steigende Investitionstätigkeit der Unternehmen wider, sowie die Positionierung von Raiffeisen als Partner bei Wohnraum-Finanzierungen", so Gauper. Im Bereich des Online-Bankings gab es 2016 eine rasante Steigerung. Rund 90.000 Kärntner Raiffeisenkunden sind Internet-User und beinahe 50 Prozent der ELBA-Logins erfolgt bereits über die Raiffeisen App. Der Online-Sektor soll auch in naher Zukunft weiter ausgebaut werden und gilt als eines der großen Ziele für 2017. Als digitale Regionalbank soll es ab September ein neues, persönliches Finanzportal, einen Onlineshop für Bankprodukte und ein Kunden-Servicecenter für kleine Anfragen geben.