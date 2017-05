Kastner & Öhler gibt Standort-Suche in Klagenfurt auf

10.05.2017, 10:31 Uhr

Grazer Kaufhauskette wird sich nicht in Klagenfurt ansiedeln. Vorstandsvorsitzender ortet Verdacht eines "parteipolitischen Deals".

KLAGENFURT. In einer Pressekonferenz gaben der Vorstandsvorsitzende von Kastner & Öhler Martin Wäg und GF Walter Leonhard Moser (SH Alpha Immobilienverwaltungs GmbH) gerade eben bekannt, dass die Standort-Suche in der Landeshauptstadt aufgegeben wird. Das ist die offizielle Stellungnahme auf die Absage von Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz für den Wunsch-Standort Waaggasse

Kein Interesse mehr

"Persönliche Interessen"

"Das war keine sachliche Entscheidung, es hat für uns den Anschein, dass wir Opfer eines parteipolitischen Deals geworden sind", so Wäg. "Wir verfolgen kein anderes Projekt und haben auch kein Interesse mehr an Alternativ-Standorten." Die Entscheidung würde aber alles andere als leicht fallen. Laut Wäg entgehen der Stadt Klagenfurt so 20 Millionen Euro an Investitionen und 80 Arbeitsplätze.Wäg meint, Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund hätten das Projekt verhindert: "Die Herren Habenicht, Kuttnig, Malle, Grüner sowie Stadtrat Geiger müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es ihnen vor allem um persönliche Interessen gegangen ist." So soll auch zeitgleich mit Übermittlung der Stellungnahme der Stadtplanung an die Stadtregierung (27. April) ein SMS mit "Wir haben gewonnen" im Umlauf gewesen sein.