Kinderfest in der Innenstadt

13.05.2017, 17:50 Uhr

Kinderfest

mit Kinderschminken, oder Schirme bemalen - auch selbst bemalen lassen mit Unterstützung der Pädagoginnen vom Hilfswerk.oder Live Bodypainting - ein Papageien Kunstwerk von Bella Volen erschaffen, zusätzlich noch "Bari" der Live Papagei vom Vogelpark am Turnersee, waren neben Pony Reiten und Hupfburg und "Lady" Liberty die

Attraktionen

am Alten Platz - parallel am Domplatz gab es Pedalos & Stelzen, so konnten die Kinder und Erwachsenen herumstolzieren, oder dem Zauberer Magic Chriss zusehen. Auch das Jugendblasorchester und eine Kinderorgelführung gab es.Sehr gut besucht worden ist jede einzelne Veranstaltung - Die Klagenfurter Innenstadtkaufleute Danken für Ihren Besuch (ck2017)