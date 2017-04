Neues Direktoren-Duo bei Werzer's

27.04.2017, 11:51 Uhr

Heidi Schaller verlässt das Werzer's Resort Pörtschach als Direktorin. Die Hotelleitung übernimmt ein Duo.

PÖRTSCHACH. Die 44-jährige gebürtige Grazerin Heidi Schaller, seit 14 Jahren Direktorin des Werzer's Hotel Resort Pörtschach, verlässt mit Ende April das Unternehmen als Direktorin. Schaller bleibt allerdings mit Hans Werner Frömmel in der Geschäftsführung der WHB Werzer Hotel Betriebs GmbH mit den Hotels in Pörtschach, Techelsberg (Wallerwirt) und Velden.Schaller wird mit 1. Mai kaufmännische Direktorin und Prokuristin beim Kosmetikunternehmen Vinoble in der Steiermark, das für naturnahe Kosmetik steht.

180 Mitarbeiter

Unter Schallers Leitung hat sich das Werzer's Hotel Resort mit 400 Betten zu einem Ganzjahresbetrieb entwickelt - mit stolzen 46.000 Nächtigungen pro Jahr und 180 Mitarbeitern.Ihr folgt ein Direktoren-Duo nach: Erwin Putzenbacher-Klinser (langjähriger F&B-Direktor) und Yasmin Stieber-Koptik, bisherige Resident Direktorin.