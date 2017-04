Persönliche Fanbetreuung im Centauri Alpha-Fanshop

28.04.2017, 13:57 Uhr

betreut für seine Fans in der Salmstraße 4 in Klagenfurt einen kleinen Fanshop, der in den Räumlichkeiten der Galerie "Zum Alten Esel" beheimatet ist.Gerne heißt er seine Fans willkommen und ist jederzeit nach persönlicher Absprache für ein Gespräch vor Ort. Bei einem guten Kaffee aus der Centauri Alpha- Fantasse gibt er gerne Ratschläge oder freut sich aus einer seiner vielen CDs vorspielen zu dürfen.Der Fanshop ist während der der Öffnungszeiten der Galerie von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Sonn- und Feiertags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.Wer Centauri Alpha gerne persönlich kennen lernen will, sollte sich bitte unter der Nummer 06642726476 melden.