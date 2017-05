Quereinsteigerin eröffnet neue Praxis mit Tag der offenen Tür!

04.05.2017, 13:00 Uhr

Seit 2009 ist Ulrike Mayerhofer selbstständig. Jetzt hat die Quereinsteigerin auch ihre eigene Praxis!

KLAGENFURT (stp). Als Quereinsteigerin begann Ulrike Mayerhofer sich nach der Geburt ihres Sohnes mit Energetik und Psychologie zu beschäftigen. Während ihres Psychologie-Studiums absolvierte sie bereits diverse Ausbildungen im Ernergetikbereich und machte sich schließlich 2009 selbstständig.Nach sechs Jahren im Therapiezentrum in Waidmannsdorf eröffnet sie jetzt ihre eigene Praxis. "Ich habe jetzt mehr Platz und auch mehr Ruhe um zu Arbeiten. Im energetischen Bereich ist das sehr wichtig", meint Mayerhofer. In der Mozartstraße 94 hat sie eine kleine Wohnung im zweiten Stock in ihre neue Praxis verwandelt. Ihr Arbeitstag beginnt meist um 8 Uhr, bis zu zwei Behandlungen bringt sie Vormittag und Nachmittag unter.

Die Klienten sind unterschiedlich, wie sie erzählt: "Es kommen wirklich die verschiedensten Leute. Ich habe auch schon Babys im Bauch der Mutter behandelt. Es kommen aber deutlich mehr Frauen als Männer." Auch die Themen, mit denen die Klienten zu Mayerhofer kommen sind verschieden: Partnerschaft, zwischenmenschliche Probleme, aber auch Angelegenheiten in der Schule oder Arbeit sind dabei. Zwischen den Behandlungen braucht sie ihre Pausen. "Wenn man mit Energie arbeitet, braucht man das", so die studierte Psychologin, die ihre beiden Kernkompetenzen auch miteinander kombiniert. "Das kommt bei den Leuten sehr gut an."