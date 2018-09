Regionalitätspreis 2018: Regionen dienen als Marktplatz

12.09.2018, 05:30 Uhr

Die Wirtschaft im ländlichen Raum zu stärken, ist oberstes Ziel.

Die heimischen Wirtschaftskreisläufe und damit die überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen im Land zu stärken, ist wesentlich, um in den Tälern und Gemeinden Arbeitsplätze zu sichern. In der Kategorie „Marktplatz Region und Handwerk“ können beim Regionalitätspreis jene Projekte eingereicht werden, die das wirtschaftliche Vorankommen in den einzelnen Regionen sichern.Ein Fokus liegt dabei auch auf dem Handwerk. Denn in kaum einem Land sind Fachkräfte im handwerklichen Bereich so gut ausgebildet wie in Österreich. In Kärnten ist die Wirtschaftssparte Gewerbe und Handwerk mit 1190 Lehrbetrieben der größte Ausbilder im Land, in dem derzeit 2831 Jugendliche einen Beruf erlernen. Gerade in den Regionen zeigt sich das Handwerk von seiner starken Seite. Ob Friseur, Installateur oder Mechaniker – in fast jedem Ort findet man regionales Service und Qualitätsarbeit.

WOCHE ist Pate der Kategorie

Die Patronanz für die Kategorie „Marktplatz Region und Handwerk“ übernimmt heuer der Gastgeber, die WOCHE Kärnten. „Wir fühlen uns den Regionen gegenüber verpflichtet – vor allem Arbeitsplätze sollen in den Regionen erhalten bleiben und Wirtschaftskreisläufe gestärkt werden“, sagt Geschäftsführer Markus Galli.