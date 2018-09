"Top 3 Kärnten" wagen Schritt in digitale Zukunft

18.09.2018, 07:18 Uhr

Nach einer Gästebefragung bei Minimundus, Pyramidenkogel und Wörthersee Schifffahrt werden die Leistungen mit der FH Kärnten weiterentwickelt.

WÖRTHERSEE. Drei große Ausflugsziele arbeiten seit März dieses Jahres unter der Marke "Top 3 Kärnten" zusammen: Minimundus, Pyramidenkogel und Wörthersee Schifffahrt (die WOCHE berichtete - hier ). Es laufen gemeinsame Marketing- und Verkaufsaktivitäten, es gibt auch ein Kombiticket. Nun arbeitet man mit der Fachhochschule (FH) Kärnten an Optimierungen.

Online-Ticketing kommt

Im Juli und August wurden ca. 400 Gäste an allen drei Ausflugszielen befragt. Das Ergebnis: 99 Prozent meinten, ihre Erwartungen wurden mehr als erfüllt bzw. erfüllt. 95 Prozent wollen einen Besuch weiterempfehlen. Zwei Drittel wollen die Ausflugsziele sicher wieder besuchen, ein Drittel vielleicht.Es gibt noch weitere Befragungsergebnisse zu den Themen Ticketing und digitale Services. Online-Ticketing soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden. Dafür wird mit Studierenden der FH Villach unter der Leitung von Martin Stromberger und in Kooperation mit dem "digital.lab" der FH Kärnten zusammengearbeitet. Stromberger: "Ein gut funktionierendes Ticketing-System ist die technische Basis für die Zusammenarbeit der ,Top 3-Betriebe'. Es gibt jedoch noch weitere Ideen zur Verbesserung des Urlaubserlebsnisses, die wir einbringen wollen und die digitalisierte Services umfassen."