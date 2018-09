Verändern heißt auf die Bildung zu setzen

12.09.2018, 07:00 Uhr

Im September und Oktober startet das Wifi-Programm mit über tausend Aus- und Weiterbildungen.

KÄRNTEN. "Bildung ist die beste Antwort auf Veränderung", betont Geschäftsführer Andreas Görgei. Das Wirtschaftsförderungsinstitut, kurz Wifi, stellt Jahr für Jahr ein umfangreiches Kursprogramm zusammen: Im September und Oktober starten in Kärnten über tausend Aus- und Weiterbildungen, mit denen das Wifi am Puls der Zeit ist. Dies dokumentieren etwa Ausbildungen zum Tätowierer oder zum Drohnenpiloten. "Das sind nur zwei von genau 77 neuen Angeboten", verrät Görgei.Dieses Angebot orientiert sich an den Bedürfnissen am Wirtschaftsstandort Kärnten. "Bei der Auswahl der Lehrgänge greifen wir auf das beste Marktforschungsinstitut zurück, das uns zur Verfügung steht. Nämlich die Wirtschaftskammer", erklärt Görgei. Trainer, die aus der Praxis kommen, vermitteln schließlich die Inhalte zielorientiert in insgesamt rund 3.000 Veranstaltungen.

Durchschnitt: 60 Stunden

Görgei leitet seit dem Jahr 2000 das Wifi Kärnten. Die größte Veränderung in dieser Zeit? "Die durchschnittliche Dauer der Kurse hat sich auf sechzig Stunden verdoppelt", rechnet Görgei vor. Ein Indiz dafür, wie intensiv sich die Trainer den Teilnehmern widmen.Das aktuelle Wifi-Kursbuch ist online (www.wifikaernten.at) zu bestellen, der Versand ist kostenlos.