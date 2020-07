Ferien im Happyland mit Wellenbecken und neuem Kinderspielplatz

Ab Ferienbeginn öffnet das Bad im Happyland wieder ganztags. Alle 3 Becken, Wellenbecken, Sport- Freibecken inkl. Außenbereich, haben täglich ab 9 Uhr geöffnet.

Neuer Kinder- und Loungebereich im Happyland



Mehr Erlebniszeit erwartet junge Gäste im Happyland ab Ferienbeginn. Im Freibadebereich wird ein neuer Spielplatz mit Wasser- und Sandspielanlage sowie einem Sandbagger in einer 120 Quadratmeter großen Sandkiste eröffnet.

„Während der Sommermonate wollen wir allen Familien mit kleineren Kindern gerade in diesem „Corona“ Jahr die Möglichkeit bieten, Zeit im Freibad zu verbringen. Neben dem ganzjährig nutzbaren Wellenbad haben wir den Kinderbereich um einen Wasserspielplatz und einen großen Sandspielplatz mit Bagger erweitert,“ berichtet Geschäftsführer Wolfgang Ziegler.

Ein neuer, gemütlicher Loungebereich mit trendigen Paletten-Sofas beim Außenpool lädt außerdem alle Gäste zum Verweilen im Happyland bis zum Sonnenuntergang ein. Die Happyland Sportsbar öffnet ihr Buffet im Freibadebereich in den Ferien jeden Nachmittag und am Wochenende ganztags (bei Schönwetter).

Im Happyland ist immer Sommer



Schwimmen im Happyland ist wieder täglich von Montag bis Samstag von 9:00 bis 21:30 Uhr und Sonntag von 9:00 bis 20:30 Uhr bei jedem Wetter möglich und bietet für jeden etwas. Das Wellenbecken mit dem flachem Einstieg in das Wetter ist ideal für Kinder und Familien, das 25 Meter Sportbecken mit 5 Bahnen für die sportlichen Schwimmer/innen (Achtung, die Belegung der Bahnen auf www.happyland.cc beachten!) sowie das Außenpool mit großer Liegewiese zum Sonnenbaden und Relaxen. An kühleren Tagen punktet das Happyland mit angenehm sommerlichen Temperaturen von 32 Grad Luft- und 31 Grad Wassertemperatur im Wellenbecken sowie 30 Grad Luft- und 27 Grad Wassertemperatur im Sportbecken.