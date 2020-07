Maskentest

Es gibt im Netz ja die tollsten Behauptungen warum man einen Mund und Nasenschutz nicht tragen sollte. (Viele gehen einfach nicht richtig damit um und nehmen nicht immer einen

wirklich sauberen Mundschutz, oder fummeln dran herum und verteilen so etwaige Viren und nicht vergessen, alle 2 Std. eine neue Mund und Nasenbedeckung nehmen, nicht die Selbst stundenlang tragen)

Allen voran besteht die Behauptung dass man angeblich zu wenig Sauerstoff bekommt und vermehrt Co² einatmet.

Ich habe das mal getestet und was soll ich sagen?

Schwachsinn! Man bekommt genau so Luft wie sonst auch und es ändert sich auch nichts am Sauerstoffgehalt im Blut welcher zwischen 96 und 100% schwanken kann ( sofern man keine Lungenkrankheiten hat)

Und selbst ich als Allergiker, hab kein Problem mit der Maske und nach 8 Stunden noch immer 97%

Sauerstoffgehalt im Blut. Das einzige was stimmt, dass man darunter schwitzt, aber da kommt es

auch auf das Material der Maske an. Ich benutzte mein selbst genähten, aus dünnen Filz und der

ist atmungsaktiv und klimatisierend ;-)

Und NEIN ich sitze nicht in einem klimatisierten Büro, leider.

Wenn es wirklich schädlich wäre, dann müssten alle Ärzte und das Pflegepersonal Folgeschäden haben ;-)

Also auch wenn es nicht überall Pflicht ist, schaut auf euch und andere und tragt Indoor eine Mund und Nasenbedeckung. Die Zahlen steigen eh schon wieder deutlich an und es sollte im Interesse aller sein dass man einen zweiten Lockdown verhindert.

In diesen Sinne, xund bleiben!