Neues Beratungs- und Therapieangebot im Happyland

Neue Angebote erweitern das breitgefächerte Spektrum im Happyland: Therapie- und Beratungsangebote, die auf physisches und mentales Wohlbefinden abzielen, sollen einen noch größeren Bedarf innerhalb der Bevökerung in Klosterneuburg und Umgebung abdecken.

KLOSTERNEUBURG. Das Happyland erweitert seine Kompetenzen in Richtung „Drehscheibe für ein gesamtheitliches Körperbewusstsein“. Hier findet sich Vielfalt unter einem Dach. „Der Angebotsausbau trägt zu einem bewussten Aktivwerden auf mehreren Ebenen bei. Dazu arbeiten wir mit Experten aus den unterschiedlichen Bereichen zusammen. Die Neuerungen ergänzen unser bisheriges Programm optimal“, erklärt Wolfgang Ziegler, Geschäftsführer des Happyland. „Alle Therapien und Beratungen können direkt bei uns im Haus in Anspruch genommen werden.“

" Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern weitere Angebote in Form von Kursen, Beratungen und Therapien anbieten zu können. Alle Klosterneuburgerinnen und Klosterneuburger können davon profitieren“, so Ziegler weiter.



Sportpsychologische Beratung



Karoline Turner, Psychologin und Karate-Instruktorin, bietet ab sofort sportpsychologische Beratung im Happyland Klosterneuburg an. Dabei geht es in erster Linie um den richtigen Umgang mit Verletzungen und Nervosität, aber auch darum, mentale Stärke aufzubauen und so in Höchstform zu kommen. Das Angebot richtet sich sowohl an Hobby-, Leistungs- und Profisportler, als auch an Privatpersonen, die Ängste, Unsicherheiten und Konflikte bearbeiten wollen. Unter anderem wendet Turner die Biofeedbackmethode an.





Massagetherapie

Immanuel Gartner, Leiter des 1972 gegründeten Massageinstituts Dr. Gartner und BK Dukes Teamarzt, ist Kooperationspartner im Bereich Massagetherapie. Fokus liegt auf Prävention, Entspannung und Regeneration. Heilmassagen nach Dr. Gartner zielen auf Steigerung der Lebensqualität, verbesserte Sauerstoffzirkulation im Gewebe, sowie eine Reduktion von muskulo-skelettalen Beschwerden ab. Es können Teilkörpermassagen, Ganzkörpermassagen, Fußreflexzonenbehandlungen und Lymphgdrainagen in Anspruch genommen werden.

Ernährungsberatung



Michaela Wildling und Michaela Mayr erarbeiten im Bereich Ernährungsberatung ein „artgerechtes Leben und Gesundheit von Anfang“, gleichzeitig ist dies auch das Credo des Ärztin-Therapeutin-Teams, das ergänzend arbeitet und den Menschen ganzheitlich erfasst. Schwerpunkte sind Ernährung, Bewegung, körperliche und mentale Fitness, Stärkung des Immunsystems, Gewichtsreduktion für Kinder und Erwachsene, sowie Vermeidung von Übergewicht und ernährungsbedingten Erkrankungen.

Wilding ist Ärztin für Allgemeinmedizin, Chirurgische OÄ im LK Klosterneuburg und Therapeutin für Klinische Psycho-Neuro-Immunologie. Michaela Mayr ist Therapeutin für Klinische Psycho-Neuro-Immunologie, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin für Ernährung, Dipl. Nährstoffexpertin und Orthomolekulare Medizin in Ausbildung.

Orthopädie und Physiotherapie



Herbert Prohaska, Facharzt für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, ist Oberarzt in der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Klinikum Donaustadt (SMZO-Donauspital) und hat auch eine Ordination im Happyland.