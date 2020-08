15. bis 16. August 2020:

Alle Wochenenddienste umfassen die Zeit von 8-14 Uhr, die Nachtdienste (19-7 Uhr) werden von Notruf NÖ erbracht, Tel. 141

15. August:

Hauptdienst: Dr. Kaufmann, Dr Herret-Kaufmann, und Dr. Hollaus OG Gruppenpraxis, Kritzendorf, Tel. 02243/24472

Beidienst: Dr. Gudrun Kaspar, Klosterneuburg, Tel. 02243/83890



16. August:

Hauptdienst: Dr. Gudrun Kaspar, Klosterneuburg, Tel. 02243/83890

Beidienst: Dr. Kaufmann, Dr Herret-Kaufmann, und Dr. Hollaus OG Gruppenpraxis, Kritzendorf, Tel. 02243/24472

Apothekenbereitschaft:

Wenn Sie in der Nacht, an Wochenenden oder Feiertagen eine dienstbereite Apotheke suchen, erhalten Sie Auskunft beim Apothekennotruf unter Tel. 1455.



15. bis 16. August:

(Sa 12:00 - So 08:00):

Stadtapotheke Klosterneuburg, Albrechtstraße 39, 3400 Klosterneuburg, Tel. 02243/37601

16. bis 17. August:

(So 08:00 - Mo 08:00):

Die Blaue Apotheke, Hauptstraße 153, 3412 Kierling, Tel. 02243/87050

Hinweis der Ärztekammer Niederösterreich:

Seit 1.7.2019 umfasst der kassenärztliche Wochenend- und Feiertagsdienst ausschließlich die Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14:00 Uhr. Darin enthalten sind einheitliche Ordinationszeiten zwischen 9 und 11 Uhr, die in Klosterneuburg, wie gewohnt, in einem Sprechzimmer im Krankenhaus Klosterneuburg (10 bis 12 Uhr) abgehalten werden. Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte telefonisch an die Gesundheitshotline 1450, in lebensbedrohenden Situationen an die Rettung 144 und in der Nacht von 19:00 bis 7:00 Uhr an den NÖ Ärztedienst 141.

Aufgrund einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes sind Ärztinnen und Ärzte mit §2 Kassenvertrag ab sofort nicht mehr verpflichtet, an Wochenenden oder Feiertagen Bereitschaftsdienste abzuhalten. In sehr vielen Fällen passiert dies dennoch auf freiwilliger Basis.