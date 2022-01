Basketballer-Treff anlässlich der „NÖ Zukunftsstrategie“

Ex-Dukes-Basketballer und Western Union CEO Hikmet Ersek auf der Redlingerhütte



MARIA GUGGING. Während es am IST Austria bei einer hochkarätig besetzten Veranstaltung um die Zukunftsstrategie des Landes NÖ ging, durfte im Anschluss auf der Redlingerhütte in Erinnerungen geschwelgt werden. Immerhin verbindet Hikmet Ersek, CEO von Western Union und extra aus Denver angeflogen, vor allem der Sport mit Klosterneuburg. Anfang der 1980er Jahre spielte er im Dress des BK Klosterneuburg in der Bundesliga und war dabei unter anderem auch Teamkollege von Dukes-Obmann Werner Sallomon. Mit Landesrat Martin Eichtinger war ebenfalls ein Ex-Bundesliga Spieler (Graz) mit dabei und so konnte der langjährige Hallensprecher der Dukes und jetzige Landtagsabgeordnete Christoph Kaufmann mit beiden alte Geschichten austauschen. „Ein spannender Abend, bei dem wir auch die Zusammenhänge zwischen Leistungssport und Erfolg im Wirtschaftsleben intensiv diskutiert haben“, freute sich Kaufmann über das Treffen.