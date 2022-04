KLOSTERNEUBURG. Drei Familien verwöhnen auf der "Piazza del Rathaus" mit italienischen Köstlichkeiten. Es ist nicht nur die Feinkost die schmeckt. Das einzigartige Flair beginnt schon bei der Begrüßung: "Bongiorno Signora! Bella"! (Guten Tag! Schönheit!)

Die Bezirksblätter erforschen inwieweit sich die Sinne der Besucher schärfen und welche italienischen Wörter ihnen spontan einfallen.

Anna und Arthur Rodax sind totale Italien-Fans. "Mangiare" (essen) und "beviamo" (wir trinken) fällt ihnen spontan ein. "Buon giorno (guten Tag) und grazie (Danke) sind ja normale Wörter" lacht Arthur, "wer das nicht kennt, braucht nicht runter fahren." Entzückt genießen sie ihren italienischen Mix Teller und freuen sich darauf, den ganzen Mai in Apulien zu verbringen.

Francesco Ricca aus Kalabrien, einer der drei Aussteller, erzählt mit italienischem Akzent: "Wir kommen zweimal im Jahr nach Klosterneuburg, den Rest des Jahres sind wir in ganz Österreich unterwegs. Aufgrund des Essens und der Zulieferung aus Italien und unserer Gemeinschaft-mit der Hand deutet er auf den Südtiroler Elma Ganterer, sowie Rosita Morettini aus der Toskana - sind wir durch und durch italienisch geblieben."

Karin Hammerschmidt und Alexander Holiczky genießen den warmen, sonnigen Frühlingstag mit Oliven, italienischem Brot, Schinken und Käse. Spontan fallen ihnen die italienischen Wörter "il sole (die Sonne), la luna (der Mond), sowie Prosecco und Grappa ein. "Wir sind Sizilien Fans und jedes Jahr im September zwei Wochen dort", freuen sie sich jetzt schon.

Was wäre eine Piazza ohne "amore" (Liebe). Elisabeth Regni lernte ihren Mann vor 47 Jahren in Perugia kennen: "Ich war vier Wochen auf einer Sommeruni, da hat alles angefangen", lächelt sie, "und heute sind wir seit 39 Jahren verheiratet. Wir leben in Österreich, aber mit italienischer Mentalität. Zu Hause sprechen wir italienisch und essen italienisch, Urlaube machen wir meist in Italien". "Si (ja), stimmt ihr Mann zu. Raffaello nimmt seine Frau liebevoll in den Arm und sagt: "Ich liebe sie noch immer!" Elisabeth nickt gerührt: "Ja, es ist ein Glück, dass wir uns kennengelernt haben!"

Inna Polishchuk ist Business Frau erklärt sie den Bezirksblättern. Gerne erinnert sie sich ans Skifahren sowie den einen oder anderen Strandurlaub in Italien. Sie liebt "pane" (Brot) und Käse. Die Ukrainerin wohnt seit vier Wochen bei Verwandten in Kierling. Zu Hause führte sie eine Pizzeria und eine Käserei.

Dies erinnert, dass Parmesan in Italien gleich Gold ist. Die Hersteller bringen ihn zur Bank, wo er als Sicherheit eingelagert wird. Im Gegenzug zahlt die Bank der Käserei einen Kredit. In den Hallen der italienischen Banken lagern also unzählige Parmesanlaibe und dürfen dort reifen. Ist der Käse verkaufsbereit, können die Hersteller diesen auslösen, indem sie den Kredit zurückzahlen. Ein Blick durch die Runde läßt die Bezirksblätter erkennen, dass die meisten Gold auf ihren Tellern haben und verheißungsvoll verzehren........