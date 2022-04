Klosterneuburg://Am Mittwoch, den 13 April um 15:30 lud Ortsvorsteherin Traude Balaska in die Babenbergerhalle, Seitenfolie, erster Stock, zur Lesung der Autorin Marion Egerth mit ihrem Roman "Tausche Mann gegen Pferd" ihre Senioren ein.

"Wir treffen einander jeden Mittwoch, berichtet Traude Balaska den Bezirksblättern. Heute haben wir eine spannende Lesung genossen, an anderen Treffen gehen wir ins Museum oder besuchen eine Ausstellung oder wir lassen uns mit einem Reisevortrag verwöhnen. Ausflüge machen wir auch, das organisiert dann aber Frau Lotte Fliedl, denn sie ist für die Seniorenbetreuung Weidling zuständig, Kritzendorf hat sich leider aufgelöst und Kierling ist im werden". Der Mittwoch ist immer lustig sind sich alle Senioren einig und freuen sich wöchentlich auf diesen Tag. Über Mundpropaganda kommen immer wieder neue Leute. Neue Interessenten können gerne bei der Gemeinde anrufen, oder sich direkt an Ortsvorsteherin Traude Balaska wenden. An die Autorin gewandt erfragen die Bezirksblätter wie sie denn auf den Titel des Buches gekommen ist. Marion Egerth antwortet: "Der hat sich während des Schreibens ergeben, im Roman selber sagt der Protagonist: "Es kommt mir so vor, als würdest du mich gegen ein Pferd eintauschen........" lacht "ich hab schon richtig lustiges Feedback bekommen. Zwei Senioren tuscheln und lachen, schließlich sagt die eine zur anderen: "Na da müsst ma erst an haben..." oder eine weiter Seniorin hat mir erzählt: "Wissen Sie, mein Sohn ist mit einer Reiterin verlobt, die einen Reitstall und fünf Pferde besitzt, ich hab ihm das Buch als Warnung geschenkt."

Für manche ist es eine unterhaltsame Popcornlektüre, für andere ein Leitfaden den die Autorin vermitteln möchte. "Träume und verfolge Deine Ziele! Nimm das Wunder des Lebens an!"