15. Generalversammlung des Vereins Museum Kierling

Unter Beachtung der einschlägigen Coronabestimmungen wurde vergangenen Sonntag die Generalversammlung des Vereins Museum Kierling abgehalten.

KIERLING. Vor einer beachtlichen Anzahl von Mitgliedern war vor allem der Bericht der Obfrau und Direktorin Christl Chlebecek von Bedeutung. Sie wies darauf hin, dass alle Möglichkeiten von Öffnungszeiten ausgenutzt wurden, um – wenn auch erschwert – Veranstaltungen abzuhalten.

So gab es Scherenschnittworkshops, Beamer-Präsentationen wie zum Beispiel die Dokumentation über die Restaurierung des Rothansl Grabdenkmales und zahlreiche Sonderführungen. Diese betrafen in erster Linie die Ausstellung „50 Jahre Städtepartnerschaft mit Göppingen“, die vom KBV Arbeitskreis Göppingen kuratiert wurde, für die aber das Museum Räume und Infrastruktur zur Verfügung stellte.

Archiv erweitert, rote Zahlen verhindert



Weiters wurden Druckwerke erstellt, Exponate angekauft bzw. erfolgten Widmungen und die Archive wurden wieder vergrößert. So hat das Fotoarchiv derzeit einen Stand von 15.406 (!) Fotos. Als besonders bedeutungsvoll bezeichnete die Direktorin, dass in Wien eine Expositur des Museums eingerichtet werden konnte. Hinsichtlich der Finanzlage wurde berichtet, dass die Kierlinger Kalenderaktion gerade noch rote Zahlen verhindern konnte.

Für das Jahr 2022 haben sich, laut Vorschau von Direktor Christl Chlebecek, zwei besondere Ereignisse angeboten: das 45. Todesjahr von Josefine Allmayer und das 100. von Kaiser Karl.

Allmayer hat zu Kaiser Karl weit über 100 Scherenschnitte für Druckwerke angefertigt und so lautet der Titel der Jahresausstellung 2022 „Faszination Scherenschnitt/Josefine Allmayer und das Haus Habsburg/J. Allmayer 45. Todesjahr, Kaiser Karl 100. Todesjahr“. Sie wird im Rahmen des NÖ Museumsfrühlings am Samstag den 21.5.2022 um 16:00 Uhr eröffnet.

Die weiteren Vorhaben sind zum Teil noch nicht datiert und man hofft, dass sie unbeschwert von der Corona Pandemie stattfinden können.

