Abschluss des Restaurierungsprogrammes des Verschönerungsvereins Klosterneuburg.



KLOSTERNEUBURG. Zuerst wurde der der alte rissige Putz durch einen

feuchtigkeitsdiffundierenden ersetzt. Nach Trocknung konnte die Fassade

und der Innenputz gestrichen, sowie das Dach saniert werden.

Damit der dort doch kräftige Wind nicht zu viele Blätter in die Kapelle

weht, wurde letztendlich am Eingangsgitter ein Kunstglas

angebracht und auch das Gitter mit schwarzer Farbe überarbeitet. Die

Farben der Widmungstafel werden noch in der Werkstatt aufgefrischt.

Die alte Figurenkollage Abschied von Jesus und Maria war nicht mehr zu

retten und war auch kein zu erhaltendes Kulturgut.

Die Kosten belaufen sich auf ca. 10.000 Euro, die wir durch Spenden,

Mitgliedsbeiträge und eine Subvention der Gemeinde aufgebracht haben.

Hier ein großes Dankeschön an unsere Mitglieder und Unterstützer.

Die Originalfiguren befinden sich derzeit im Depot der Stadtgemeinde.

"Wir sind guter Hoffnung, dass die gesamte Gruppe dann im Frühjahr

gesichert hinter dem ebenfalls neu angebrachten tosichen Schloss

aufgestellt werden kann", plant Verschönerungsvereins-Obmann Rüdiger Wozak.