Bei der Radbörse sind alle Gewinner

Radbörse 2022 bringt ca. 200 Räder neue Besitzer, 756,-€ Spende für eine in Armut geratene Klosterneuburger Familie und macht auch zudem vom Krieg geflüchtete ukrainische Kinder glücklich.

KLOSTERNEUBURG. Nach dem Corona bedingten Einbruch 2020 und 2021 geht 2022 der „Erfolgsrun“ der Klosterneuburger Radbörse weiter. Samstagnachmittag, den 9 .April, wurden ca. 200 und Fahrradzubehör am Rathausplatz angeboten. Viele KlosterneuburgerInnen nutzten die Möglichkeit ihre gebrauchten Räder, bzw. Radzubehör zu verkaufen und aber auch gleichzeitig wieder „Neue“ zu kaufen. Es wurden über 7.500 € umgesetzt und somit blieben als Erlös für eine in Armut geratenen Klosterneuburger Familie 756,-€ als Spende übrig. Aber nicht nur das, es blieben auch zahlreich Kinderräder für Ukrainische Kinder, die mit ihrem Familien vor dem Krieg geflüchtet waren und in Klosterneuburger Zuflucht gefunden haben.

Dazu der langjährige Organisator der Radbörse GRÜN Fraktionschef STR Mag. Sepp Wimmer: „Ich freue mich jedes Jahr aufs Neue, wenn diese Aktion erfolgreich ist und wir den KlosterneuburgerInnen dieses „Service“ zu Verfügung stellenkönnen. Mein Dank gilt allen MitarbeiterInnen der Radbörse, ohne deren Engagement die Durchführung nicht möglich wäre. Und danken möchte ich auch den MitarbeiterInnen der Stadt und BGM Stefan Schmuckenschlager auf deren Unterstützung wir bei der Radbörse immer rechnen können.“

Wimmer abschließend: „Zwei Dinge sind mir noch wichtig zu erwähnen. Uns fragen immer wieder Menschen, was wir als Organisatoren an der Radbörse verdienen. Nichts, ganz im Gegenteil wir Grüne finanzieren alles selbst und beantragten auch keine finanzielle Unterstützung der Stadt. Und das zweite ist, dass mich heuer besonders freut, dass wir dieses Mal mit gespendeten Kinderrädern geflüchteten ukrainischen Kindern, die auf ihrer Flucht mit ihren Eltern in Klosterneuburg Zuflucht gefunden haben, ein kleines Lächeln ins Gesicht „zaubern“ konnten.“