DANKE! 117 Spender folgten dem Aufruf und kamen zur Raiffeisenbank Klosterneuburg Blutspenden. Von 21 Spendern konnte leider die Spende aus medizinischen Gründen nicht angenommen werden. Zeitweise war der Andrang groß und so kam es zu unerwarteten Wartezeiten. Danke für die Geduld! Ilse und ihr Team kümmerten sich um die Organisation vor Ort. So übernahm Peter S. z.B. die Betreuung von Blutspendern. Armin, neuer Zivildiener in Klosterneuburg nutzte die Zeit nach einem Kurs beim Roten Kreuz Klosterneuburg, Blutspenden zu gehen. Jede Spende hilft ein Leben zu retten!