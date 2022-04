Büsche schneiden und Verstecke richten – Im Einsatz für die Natur

161 SchülerInnen aus den Volksschulen Hermannstraße, Anton Brucknergasse und Weidling traten wieder in den Dienst des Artenschutzes im UNESCO Biosphärenpark ein und beteiligten sich an den Landschaftspflegeeinsätzen in der Biosphärenpark-Gemeinde Klosterneuburg.

KLOSTERNEUBURG. Als Dank für die gute Arbeit und Anerkennung für ihren Beitrag zum Naturschutz, erhielten die Klassen eine Urkunde sowie jede/r SchülerIn einen Button mit einer Tierart, die von den Pflegemaßnahmen profitiert.



„Es ist uns eine besondere Freude zu sehen, dass schon die Jüngsten voller Feuereifer bei der Sache sind und sich für den Artenschutz im Biosphärenpark Wienerwald einsetzen. Ein großer Dank gebührt auch den Direktorinnen und Direktoren mit ihren Lehrkräften, die Jahr für Jahr bei den Freiwilligeneinsätzen mitmachen und so die Biosphärenpark-Idee schon an die nächste Generation weitergeben“

, bedankt sich Biosphärenpark Direktor Andreas Weiß.

Aktiver Einsatz in der Natur

Gemeinsam mit Naturpädagoginnen des Biosphärenpark Wienerwald schnitten die Mädchen und Buben dabei auf Trockenrasen am Buchberg Büsche zurück, schlichteten Verstecke für Eidechsen & Co und sorgten dafür, dass der wertvolle Lebensraum für viele Arten erhalten bleibt und nicht zuwächst. Dabei lernten die Kinder viel Wissenswertes über die vielfältige Natur in ihrer Gemeinde und zur Pflanzen- und Tierwelt von Trockenrasen.

Aufgrund der geltenden Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19 Pandemie wurden die Urkunden im Beisein von Biosphärenpark-Direktor Andreas Weiß, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager sowie Umweltgemeinderat und Biosphärenpark-Botschafter Leopold Spitzbart für alle Klassen stellvertretend an die Klasse 3a der Volksschule Anton Brucknergasse mit Schulleiterin Ruth Spitaler übergeben.