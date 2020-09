Der RC Klosterneuburg übergibt an seine 1. Präsidentin der Vereinsgeschichte

KLOSTERNEUBURG. Gegründet im Jahr 1966, ist der Rotary Club in Klosterneuburg anerkannt für sein aktives Clubleben, seine internationale Ausrichtung und die erfreute Aufnahme von weiblichen Mitgliedern. 2020 setzt der Club nun ein weiteres Zeichen der gelebten Emanzipation und übergab die Präsidentschaft an Bieni Veyder-Malberg. Sie erhielt die Insignien des Vereins aus den Händen des Past-Praesident Wolfgang Steinbach, der den Club souverän durch die schwierigen Corona-Zeiten steuerte. Die Symbolik der historischen Tischglocke mit dem Hammer, die Wimpel des Clubs und die Ehrenkette sind aus dem Vereinsleben eines Rotary Clubs nicht wegzudenken.

Wolfgang Steinbach stellte sein Jahr erfolgreich unter das Motto "Von der Bekanntschaft zur Freundschaft". Daran schließt nun das Motto der neuen Präsidentin "Freunde mit sozialem Gewissen" perfekt an.

Soziales Engagement im Vordergrund



Bieni Veyder-Malberg engagiert sich neben ihren beruflichen Tätigkeiten seit vielen Jahren im Elternverein des BG Klosterneuburg, unter anderem als Mitbegründerin des Sozialfonds des Gymnasiums, ist Mitglied des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuzes und ist Mitorganisatorin des Generationencafés in der Pfarre Weidling. Sie hat stets ein offenes Ohr und Herz für die Bedürfnisse all jener, die vor Problemen stehen und packt immer sofort beherzt an, um Lösungen zu finden.

Im Jahr ihrer Präsidentschaft wird Bieni Veyder Malberg die laufenden internationalen Projekte weiter unterstützen, aber vor allem einen besonderen Fokus auf rasche Hilfe im Ort und der Region legen. Abhängig von den gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen durch das Coronavirus werden die verschobenen Fundraising Charities des Clubs nachgeholt. Das nächste große Event wird die Inspiration Night am 1. Oktober in der Babenbergerhalle.