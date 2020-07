… mitten im Juli. Ein schöner, warmer Samstag. Badewetter. Während viele das Wochenende bzw. ihren Urlaub genießen, verbringen andere Ihre Zeit als „Hobby“ beim Roten Kreuz Klosterneuburg. Der Rettungsdienst ist besetzt: das Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Rettungstransportwagen und ein Sanitätseinsatzwagen. Doch daneben läuft noch so viel anderes. Der Sozialladen ist offen und man kann günstig Lebensmittel erwerben. Auch der Henryladen ist geöffnet und bietet Kleidung, Spielsachen und Dekomaterial an. Ein Erste Hilfe Kurs findet außerhalb der Bezirksstelle statt, ein anderer Erste Hilfe Outdoorkurs zeitgleich im Aupark Klosterneuburg. Im Lehrsaal werden gerade Notfallsanitäter ausgebildet, durch einen Lehrbeauftragten aus Klosterneuburg. Acht Teilnehmer, neue freiwillige Notfallsanitäter, kommen aus Klosterneuburg, die anderen aus dem gesamten politischen Bezirk Tulln. Die Garage des Roten Kreuzes Klosterneuburg ist leer. Den 17 Klienten und 8 Begleiter sind im Rahmen des betreuten Reisens der Gesundheits- und Sozialen Dienste bei einem Tagesausflug. Und natürlich ist auch die Hauskrankenpflege unterwegs … Hauptberufliche, Zivildienstleistende, und mehr als 40 Freiwillige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind an einem ganz normalen Samstag im Juli für das Rote Kreuz Klosterneuburg und damit für Sie im Einsatz. Wer Interesse hat Teil dieses Teams zu werden: einfach beim nächsten Informationsabend vorbeischauen. Wir sind da, um zu helfen. Aus Liebe zum Menschen.