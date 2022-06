Thomas Hahn: Nach der PTS zum Leiter der Schmelzerei bei Georg Fischer

„Die Polytechnische Schule (PTS) in St. Pölten war damals die beste Art, sich auf einen Lehrberuf vorzubereiten“, sagt Thomas Hahn und fügt lachend hinzu: „Mitte der 1980er-Jahre.“ Doch daran habe sich nichts geändert. „Ich hab‘s auch bei meinen Kindern gesehen. Die PTS hilft Unentschlossenen den richtigen Beruf zu finden und bietet die beste Vorbereitung auf die Berufswelt.“ Nach seiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann wurde Hahn Berufssoldat und wechselte nach einem einjährigen Aufenthalt in Syrien in den Landesdienst.

Im Jahr 2000 begann er als Leiharbeiter bei Georg Fischer (GF Casting Solutions Services GmbH) in Herzogenburg. Dort hat er sich stetig die Karriereleiter hinaufgearbeitet, Weiterbildungen gemacht und diverse Abteilungen geleitet. Heute ist Hahn Leiter der Schmelzerei. „Ich bin dafür verantwortlich, dass die Gießerei permanent mit flüssigem Aluminium versorgt wird und den 33 Mitarbeitern in meiner Abteilung im Drei-Schichtbetrieb die Arbeit nicht ausgeht“, meint er mit einem Augenzwinkern. Am meisten taugt Hahn die Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern. „Die PTS hat mir den Einstieg in die Berufswelt erleichtert und war auch für viele meiner Mitarbeiter der richtige Weg.“

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ-Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.

