KLOSTERNEUBURG. Es ist bereits zur lieben Tradition geworden, dass Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann ins Pflege- und Betreuungszentrum Klosterneuburg kommt, um sich bei den jungen Männern und Frauen, die dort ihr freiwilliges soziale Jahr absolviert haben, zu bedanken und zu verabschieden. Heuer gesellte sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager dazu, der ebenfalls den Wert und das Engagement dieser jungen Freiwilligen hervorhob.

Pia Kolonovics, Melissa Felsinger, Bettina Rosigkeit (die am Abschlusstag leider fehlte) und Paul Kastner haben zehn bzw. elf Monate lang das Team großartig unterstützt. Mit ihrem Einsatz haben sie viel Abwechslung und neuen Schwung in das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner gebracht. Gerade in Zeiten der Pandemie haben sie auch viel Mut zu Flexibilität bewiesen und waren dadurch auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Hilfe.