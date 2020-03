Gemeinsam aufräumen in der Natur - für unsere Erde. Klosterneuburg macht mit. Sie auch?



KLOSTERNEUBURG. Flaschen, Dosen, und vor allem Plastikmüll - all das findet sich in der Natur rund um unsere Stadt. Zeit aufzuräumen. In Klosterneuburg helfen in allen Ortsteilen Freiwillige zusammen, um der Umgebung einen Frühjahrsputz zu verpassen.

Alle zwei Jahre



Begonnen wurde mit dieser Aktion 2013 nach dem großen Hochwasser. "Aus den Erfahrungen heraus haben wir beschlossen, eine große Flurreinigungsaktion nur alle zwei Jahre durchzuführen. Da haben wir ja von der Ortsgrenze in Höflein bis zur Wiener Stadtgrenze alles gesäubert", erzählt Stadtrat und Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart.

Motivation bei allen



Mittlerweile wird doch jedes Jahr gesammelt, vor allem in den Katastralgemeinden. Politiker wie Bürger helfen zusammen, und der Ehrgeiz zeigt sich schon bei den Kleinsten, die engagiert ihre Fundstücke in die Säcke stecken und sofort wieder weitersuchen.

2019 sammelten die 184 freiwilligen Teilnehmer an nur einem Tag 1.500 Kilogramm Müll ein. Die höchste Anzahl an Helfern hatte Kritzendorf mit 70, gefolgt von Klosterneuburg mit 54, Maria Gugging mit 40 und Höflein mit 20 Personen.

Kurioses

Während hauptsächlich Plastikartikel eingesammelt wurden, zog Stefan Mann im Vorjahr etwa einen Rasenmäher aus der Au. Ebenfalls gefunden: zwei Autoreifen, ein Dreirad und ein halbes Regal.

Mitmachen

Heuer wird ab 28. März gesammelt. Weitere Helfer sind bei allen Aktionen gern gesehen.

Termine und Ansprechpersonen:

Kierling: 28. März, 9 Uhr, Treffpunkt ISTA-Lecture Hall; Ortsvorsteher Johann Fanta, Tel. 0699 / 121 96 009

Maria Gugging: 28. März, 9 Uhr, Treffpunkt ISTA-Lecture Hall; Thomas Pöll, Tel. 0676 / 833 40 468

Höflein: 4. April, 9 Uhr, Treffpunkt Bahnhofsplatz; Ortsvorsteher Manfred Hoffelner, Tel. 0664 / 411 91 28

Weidlingbach: 4. April, 10 Uhr, Treffpunkt Feuerwehr; Ortsvorsteherin Waltraud Balaska, Tel. 0664 / 531 63 78

Weidling: 18. April, 14 Uhr, Treffpunkt Kirchengarten; Ortsvorsteher Martin Trat, 0676 / 519 96 06

Kritzendorf: 25. April, 9.30 Uhr, Treffpunkt Strombad-Parkplatz; Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf, Tel. 0664 / 385 15 01