Norbert Rusin: Nach der PTS zu einem gefragten Projekttechniker

„Die Entscheidung für die Polytechnische Schule St. Pölten war einfach“, sagt Norbert Rusin und erklärt: „Die PTS hat den Fachbereich Elektrotechnik/Mechatronik angeboten – das hat mich sehr interessiert.“ Der Projekttechniker im Schaltschranksonderbau bei der GW St. Pölten sitzt vor dem PC und erstellt den Plan für eine neue Anlage im entsprechenden Programm.

„Abgesehen von den Grundlagen hat mich vor allem die in der PTS vermittelte Denkweise der Unternehmen sehr weitergebracht“, reflektiert Rusin. Nach der PTS besuchte er die HTL, brach diese aber ab und begann eine Ausbildung zum Mechatroniker bei seinem heutigen Arbeitgeber – im Modell Lehre mit Matura. Er absolvierte Kurse und Weiterbildungen und startete nach Abschluss der Lehre mit dem Studium Smart Engineering. Auch im Betrieb bewies sich Rusin und stieg in die Projekttechnik auf. „Meine Chefs vertrauen meinen Fähigkeiten. Ich kann selbstständig entscheiden, keiner zweifelt meine technischen Umsetzungen und Entscheidungen an“, betont Rusin. Den Fachbereich Elektrotechnik/Mechatronik an der PTS legt er jedem technisch und handwerklich begeisterten Jugendlichen nahe. „Das theoretische Wissen wird gleich praktisch ausprobiert. Von diesem Grundstock profitiert man später enorm.“

Mehr Informationen unter wko.at/noe/pts

Schnittstelle zwischen Schule und Beruf

44 Prozent der NÖ Lehrlinge kommen aus den Polytechnischen Schulen (PTS). An der Schnittstelle zwischen Schule und Berufsausbildung wird die notwendige Auswahlkompetenz vermittelt. Die PTS geben einen Überblick über die Vielfalt an Berufen und helfen, die eigenen Fähigkeiten und Talente praktisch zu erproben und zu entwickeln.



PTS in Ihrer Region