Gratis Mund und Nasenbedeckung für Personen 50+

Ich habe ja schon unzählige gratis Mund und Nasenbedeckungen (MNB) genäht und verteilt.

Diesmal gibt es gratis MNB für alle ab 50 !

(das sind angeblich die am meisten gefährdeten Personen und mittlerweile wurde ja festgestellt dass die MNB nicht nur andere schützt sondern immerhin zu 30% auch einen selbst)

Man kann sich eine gratis MNB im Shop der Touristen Info im Happyland holen (solange der Vorrat reicht) es gibt auch welche mit Nasenbügel, für Brillenträger ;-)

Ab 03.08 gibt es dann auch gratis welche im Bügelladen in Kritzendorf! https://www.imbuegelladen.at

Wer also noch keine hat oder seine nicht mehr hat, oder einfach gerne eine neue und bunte MNB

hätte, der schaut in einem der beiden Geschäfte vorbei!

(So lange der Vorrat reicht)

Man kann dies auch gleich mit einem Einkauf verbinden, denn in beiden Läden gibt es tolle,

regionale Produkte!

Also passt auf einander auf und bleibts xund!