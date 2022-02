Verein Zeitpolster will die Nachbarschaftshilfe neu denken, auch in Klosterneuburg werden Helfer gesucht.



KLOSTERNEUBURG. "Nach einem schweren Schicksalsschlag wurde mir erst bewusst, was für ein freudvolles, glückliches Leben ich hatte", sagt die Klosterneuburgerin Suzanne Sudermann. "Dafür bin ich dankbar und davon möchte ich nun etwas zurückgeben; meine Zeit, meine Hilfe, meine Empathie. Dies kann ich im Verein Zeitpolster sehr gut einbringen und weitergeben. Die gute alte Nachbarschaftshilfe, die es in unserer Gesellschaft kaum noch gibt, wird hier wieder zum Leben erweckt", schildert sie.#%Der Verein, erklärt Gründer Gernot Jochum-Müller, "möchte mit seiner Arbeit älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten." Das Angebot an Betreuung für ältere Menschen und Familien in der Region soll so ergänzt werden.

Zeit wird gutgeschrieben



Die Zeit, die Sudermann und ihre Kollegen anderen helfen, wird auf ein "Konto" gutgeschrieben. So sammeln sie Stunden für später, wenn sie selbst Hilfe brauchen.

Gruppe im Aufbau

Die neue Betreuungsorganisation Zeitpolster hat Gruppen in fünf Bundesländern. In Niederösterreich sind derzeit mehrere Gruppen im Entstehen, so will der Verein auch in Klosterneuburg ein freiwilliges Zeitpolsterteam aufbauen. Der Bedarf besteht: auf einen Social Media-Aufruf haben sich bereits interessierte Helfende gemeldet, sodass vor Kurzem die erste Betreuung vermittelt werden konnte. Die ersten beiden Teammitglieder sind auch schon gefunden. Sie brauchen zum Start noch Unterstützung.

"Pioniere" gesucht

Gesucht werden Menschen mit etwas Zeit, die eine sinnvolle Aufgabe suchen und die ein neues Projekt starten möchten. "Wir suchen dafür mindestens zwei weitere Teammitglieder, die Lust haben die Vermittlung zwischen Helfenden und Betreuten zu übernehmen", schildern die Organisatoren.

So funktioniert's



Das Konzept von Zeitpolster bietet Betreuungsleistungen wie Einkaufen, zum Arzt begleiten, im Haushalt mithelfen, Begleitung bei Spaziergängen oder Kinderbetreuung. Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen. Wer heute Hilfe braucht zahlt 8,- € pro Stunde. Davon kommt die Hälfte auf ein Notfallkonto, um Leistungen von außen anzukaufen, falls in Zukunft die eine oder andere Betreuung im Zeitpolster Netzwerk nicht verfügbar ist.