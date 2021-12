Historischer Kierlingkalender vom Universalmuseum Kierling

KIERLING. Das Universalmuseum hat in seinem Archiv eine große Sammlung alter Ansichtskarten aus dem Raum Klosterneuburg (470 Stück) sowie eine sehr große, auch aktuelle Fotosammlung Kierling betreffend. Sie wurde von der Direktorin angelegt bzw. großteils selbst fotografiert und umfasst derzeit über 15.000 Fotos.

Um auch den Mitbürgern Anteil und Erinnerung zu vermitteln, hat das Museum für 2022 einen Kalender mit alten Ansichtskarten editiert. Er enthält eine kurze Bildbeschreibung mit der heutigen Adresse des Objektes, ist A4 groß und spiralgebunden. Er ergeht an alle KBV-Mitglieder, kann aber auch beim Museum unter 0664/654 79 86 oder E-Mail museum.kierling@inode.at bestellt werden, bzw. ist er in der Kierlinger Trafik und in „Siegis guade Jausn“ um 10€ erhältlich.

Mit dem Erwerb des Kalenders leisten Sie auch einen Beitrag zum Betrieb und Erhalt des Museums in besonders schweren Zeiten!