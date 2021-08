NÖ Seniorenlandesmeisterschaft 2021 - Luftgewehr und Luftpistole

Klosterneuburger Senioren-Schützen waren wieder erfolgreich.

KLOSTERNEUBURG. Wie in den vergangenen Jahren richtete der Klosterneuburger Schützeverein 1288 auch in diesem Jahr wieder die NÖ Seniorenlandesmeisterschaft (ab 65 Jahre) für die Luftgewehr- und Luftpistolenschützen aus.

Die Klosterneuburger Mannschaft konnte am 31. Juli 2021 vor allem bei den Luftpistolenschützen reüssieren. Ilse Wicha gewann bei den Damen sowohl im Bewerb stehend aufgelegt als auch stehend frei und mit den Herren Heinrich Kores und Johann Klemisch den Mannschaftbewerb.

Beim Luftgewehr erreichte Wolfgang Straub den 2. Platz und gewann nach Gold vor zwei Jahren heuer immerhin Silber. Zum ersten Mal trat bei den Seniorinen Elfi Krammer an und wurde bei den Damen Dritte im Luftgewehr.

Insgesamt nahmen 66 Einzelschützen an den Landesmeisterschaften teil.