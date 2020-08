"Die Produktion von einer Tonne Kunststoff erzeugt im Durchschnitt rund 1,3 Tonnen CO2, in der Verbrennung entstehen fast drei Tonnen CO2. Umgelegt auf Österreich – wo jährlich rund 1,6 Millionen Tonnen Kunststoff produziert und 700.000 Tonnen verbrannt werden – entstehen so hierzulande plastikbedingt rund vier Millionen Tonnen CO2. Der Flugverkehr verursacht in Österreich jährlich rund 2,6 Millionen Tonnen CO2"

Ein Bruchteil, aber dennoch 40 Tonnen landen laut einer Studie des Umweltbundesamtes davon allein in der Donau. In Klosterneuburg schwemmt es immer wieder Plastikmüll an die Ufer.

Plastikverpackungen werden in Österreich nur zu etwa 25 Prozent recycelt, PET Flaschen zu rund 55 Prozent. Der Rest wird klimaschädlich verbrannt.

Ein neues Abfallwirtschaftsgesetz soll nun bis Jahresende Abhilfe schaffen.

QUELLE: APA, Greenpeace