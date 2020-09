KLOSTERNEUBURG. Die Bildungsinitiative OPENSCHOOL fördert vernachlässigte Kompetenzen und fokussiert sich auf Persönlichkeitsentwicklung in der 7. und 8. Schulstufe. Ziel ist es, größtmögliche Chancengerechtigkeit zu schaffen. Gegründet und mitentwickelt wurde sie von den Klosterneuburgern Markus Haider und Roland Reichart-Mückstein.

OPENSCHOOL entwickelt und testet ein professionell auf das Alter von 12 bis 15-jährigen Jugendlichen zugeschnittenes pädagogisches Format, das in jeder Neuen Mittelschule bzw. Allgemeinen Höheren Schulen implementiert werden kann.

Dabei orientiert sich OPENSCHOOL an internationalen Best Practices. Es gibt kein fixes Programm, sondern einen Rahmen, in dem eine Schule zur lernenden Organisation wird. Schüler, Eltern, Lehrpersonen und externe Experten sind gleichermaßen an der Entwicklung beteiligt. Nach zweijähriger Entwicklung startete OPENSCHOOL 2018 mit einem Prototyp.

"Derzeit ist die OPENschool noch ein Pilotprojekt – bald soll sie ein ganzes Netzwerk sein" - hoffen die Gründer.

Online-Voting



OPENSCHOOL ist nun im Finale um die innovativsten Bildungsprojekte des Landes. Gemeinsam mit PULS4 kürt die MEGA Bildungsstiftung die besten Initiativen mehr Chancenfairness im Land zu ermöglichen. Über ein Online-Voting kann jeder für seinen Favoriten abstimmen. Die Sieger erhalten insgesamt je 230.000 Euro.

Zur Sache

Chancenfairness zu ermöglichen, ist eine besondere Herausforderung im österreichischen Bildungssystem. Daher unterstützt die MEGA Bildungsstiftung im Rahmen eine Projektausschreibung zum Schwerpunkt Chancenfairness möglichst viele Talente – ungeachtet ihrer Herkunft oder des familiären Hintergrunds. Aus 251 Einreichungen präsentieren sich nun die besten acht Projekte in der „MEGA Bildungsmillion“. Das Publikum entscheidet über ein Online-Voting über die Stockerlplätze mit. Auf PULS4.com kann jeder Zuseher seine Stimme für seinen Favoriten abgeben. Zusätzlich zum Online-Voting wird auch eine hochkarätige Fach-Jury bei der Ermittlung der drei Sieger-Projekte hinzugezogen. 1 Million Euro stellt die MEGA Bildungsstiftung insgesamt zur Verfügung, um aus kleinen Inseln österreichweite Best-Practice-Projekte in diesem Feld zu machen. Am Freitag, den 11. September beim großen Finale live auf PULS 4 werden die Sieger des verbliebenen Förderungs-Pots gekürt.