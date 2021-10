Sie sind auf der Suche nach einem heimeligen Familiennest in ruhiger und dennoch gut angebundener Lage? Vielfältige Natur und Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe sind Ihnen wichtig? Sie legen viel Wert auf eine hohe Qualität und einen professionellen Rundum-Service? Dann sind Sie bei Glorit genau richtig!

Viel Raum, viel Licht, viel Luft

Wiens mehrfach ausgezeichneter Premiumbauträger hat an der Top-Adresse Fellergraben 1A-1D in Klosterneuburg zwei exklusive Doppelhäuser in moderner, eleganter Architektur fertiggestellt. Diese sind zwei- bzw. dreigeschossig ausgebaut und verfügen über einen eigenen Pkw-Stellplatz. Ganz nach dem Motto „Viel Raum, viel Licht, viel Luft“ bietet sich auf vier bzw. fünf Zimmern und Wohnflächen von 124 bis 162 m² viel Platz für die ganze Familie. Ein großzügiger Garten mit Terrasse hält außerdem die nötige Portion Frischluft bereit und große Fensterflächen sorgen für herrlich lichtdurchflutete Räume. Wie von Glorit gewohnt überzeugen die Häuser zudem mit hochwertigster Ausstattung. Denn verarbeitet werden ausschließlich namhafte Qualitätsmarken wie unter anderem Villeroy & Boch und Hansgrohe, italienische Feinsteinzeug-Fliesen und Echtholzparkett von Scheucher.

Auf die besten Verbindungen kommt es an

Für Lebensqualität sorgt darüber hinaus die idyllische Grünruhelage am Fuße des Ölbergs in Klosterneuburg. Zu Outdoor- und Familienaktivitäten außerhalb der eigenen vier Wände laden die zahlreichen Wander- und Radwege in der Umgebung ein. Ein gemütlicher Tagesausklang erwartet Sie bei den vielen Heurigen und Buschenschanken. In nur 30 Minuten ist außerdem der Stephansplatz zu erreichen. Doch auch in Klosterneuburg warten zahlreiche Shopping- und Einkaufsmöglichkeiten und ein vielfältiges gastronomisches Angebot.

Das hört sich nach Ihrem Wohntraum an?

Zwei der vier Häuser auf Baurechtsgrund der Gemeinde Klosterneuburg sind noch zu haben und können ab 694.900 Euro direkt vom Bauträger erworben und sofort bezogen werden. In Klosterneuburg und den grünen Top-Lagen in und rund um Wien bietet Glorit aber noch weitere Wohnträume.

Noch keine Pläne fürs Wochenende?

Dann kommen Sie zum Open House und überzeugen Sie sich selbst von Ihrem zukünftigen Zuhause. Am 16. und 17. Oktober jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr steht Ihnen Glorit am Fellergraben 1A-1D in Klosterneuburg für eine individuelle Beratung zu diesem und den mehr als 100 Projekten und Angeboten zur Verfügung. Ihre Beraterin Judith Jandrasits freut sich auf Sie: judith.jandrasits@glorit.at, 0664/9139103, www.glorit.at. Ebenfalls vor Ort ist eine unabhängige Finanzierungsberaterin.

Ihr Premium-Haus von Glorit auf einem Blick