Die Volkshochschule Urania Klosterneuburg hat die Monate der Corona-Krise mit Flexibilität und Innovation bewältigt. Der Großteil der Kurse wurde von den engagierten Kursleiter/innen entweder online gehalten oder ab 2. Juni bis Ende Juli nachgeholt. Wegen der Schulschließungen wurden zahlreiche Kurse in die Babenbergerhalle verlegt.



KLOSTERNEUBURG. Für das Kursjahr 2020/2021 konnte Volkshochschul-Direktor Rudolf Koch wieder ein umfangreiches Programm zusammenstellen. Einige neue Kurse erweitern das Angebot, z.B. im Informatikbereich, Schwimmen für SeniorInnen, Outdoor Erste-Hilfe Kurs, Stimm- und Körperarbeit, Griechisch, usw.

Führungen (Stiftsbibliothek, Ausstellung "was leid tut", Historienpfad), Bildungsfahrten und Vorträge (unter anderem vom ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer) ergänzen das Programm.

Das Kursprogramm ist bereits auf der Website einsehbar. Veranstaltungen können online über die Website, per E-Mail oder telefonisch unter 02243/444-473 gebucht werden. Erfreulicherweise wurden bereits kurz nach der Veröffentlichung des Angebots auf der Website viele Buchungen online getätigt.

Das gedruckte Kursprogramm wird in der ersten Septemberwoche an alle Haushalte verteilt. Kursbeginn ist bei den meisten Kursen Ende September.

Dem Team der Volkshochschule liegt vor allem die Sicherheit der Teilnehmer/innen am Herzen. Bisher wurde schon intensiv auf Hygiene und Prävention gesetzt. Alle Vorgaben der Bundesregierung wurden genau eingehalten. Auch im kommenden Kursjahr werden die Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen weitergeführt. Aktuelle Informationen sind auf der Homepage der Volkshochschule nachzulesen.