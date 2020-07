Einmal rund um den Ötscher

KLOSTERNEUBURG. Nach der Ötscherbesteigung des ÖTK Klosterneuburg im Mai musste die darauffolgend geplante Umrundung dieses Berges wetterbedingt verschoben werden. Jetzt konnten einige Mitglieder diese Tour bei gutem Wanderwetter nachholen. Ausgehend von Lackenhof über den Riffelsattel in die Ötschergräben und durch das Tal der Tormäuer gelangten sie in den Erlaufboden. Von diesem ging es vorbei an Trübenbach hinauf zur Bärenlacke und weiter durch den idyllischen Weiler Raneck zurück nach Lackenhof. Eine ausgedehnte Bergwanderung, die GPS-Daten zeigten uns eine Streckenlänge von 30 km. Mit Tourenleiter Erich Bauer dabei waren Karin, Johannes, Christina und Karl.