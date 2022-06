Die 15-jährige Klosterneuburgerin Leonie Kaspar tritt im Burgenland bei den Special Olympics an.

KLOSTERNEUBURG. "Mehr Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zum Sport zu bringen, der ihnen gut tut" - das ist eines der Ziele der Special Olympics, findet Robert Kaspar. Seine Tochter Leonie, heute 15, tritt heuer zum zweiten Mal bei den Special Olympics an.

Freude an der Bewegung



Leonie hat das Down-Syndrom. Sie besucht das SPZ in der Klosterneuburger Albrechtstraße, geht in ihrer Freizeit gerne mit ihrer Familie Spazieren, Wandern oder ist im Garten. Und: sie schwimmt. Einmal in der Woche, nicht durch Pandemie, Erkältungen oder ähnliches unterbrochen, trainiert Leonie mit einer Schwimmgruppe. Mittlerweile, so Vater Robert Kaspar, schafft sie nicht nur 25 Meter, sondern sogar 50. In beiden Distanzen wird sie bei den Special Olympics in Oberwart antreten. Dabei steht sowohl beim Training als auch beim Wettbewerb die Freude im Vordergrund.

Sportliche Karriere



"Es ist für Leonie nie ein Muss, ins Training zu gehen. Sie schwimmt mit Begeisterung", erzählt ihr Vater. Und sie freut sich auf den Wettbewerb, ohne Erwartungen an ein bestimmtes Abschneiden.

2018 in Villach war sie als elfjährige bereits dabei und kam mit einer Bronzemedaille im Schlagballwerfen nach Hause. "Das war natürlich schon etwas ganz Besonderes."

Der Blick in die Zukunft offenbart ein weiteres Talent: Leonie hat Schifahren gelernt und will bei den nächsten Winterspielen ebenfalls antreten.