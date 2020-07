KLOSTERNEUBURG. Täglich Fiebermessen, Hand- und Materialdesinfektion - aber auch mehr Energie der Teilnehmer als je zuvor prägte das Judoferiencamp in der Volksschule Anton Brucknergasst, das wie jedes Jahr in der dritten Ferienwoche stattfand.

Für die 20 Teilnehmer war die ganze Woche, täglich von 9 bis 17 Uhr durchgehend Spiel, Spaß, Judo, Basteln und Aktion angesagt.

Wasserschlachten, Judo-Bobbi Carrennen, Müslischüssel basteln, Takeshis Castle, Klettern, und Zirkeltraining wurde von tägl. 2x Judo und den "Standardspielen" abgerundet. "Fad war uns nie", sind sich die Teilnehmer einig, und wie man auf den Fotos sehen kann, wurde auch ernsthaft am Judo gearbeitet.