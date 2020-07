KLOSTERNEUBURG (pa). Bereits gut eingeführt ist die Boutique La Topolina in der Weidlinger Straße.

Nunmehr hat Manuela Piringer den Schritt gewagt und das Geschäftslokal des ehemaligen Herrenausstatters Spada am Stadtplatz übernommen.

„Ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gab, da wir nunmehr zwei starke Standorte haben und das Sortiment ausbauen können“, so Manuela Piringer erfreut. Trotz der momentan nicht einfachen Situation sieht sie zuversichtlich in die Zukunft.

Wirtschaftskammer Klosterneuburg-Obmann Markus Fuchs, LA Christoph Kaufmann und Frau in der Wirtschaft Vorsitzende Franziska Fuchs überreichten eine gemeinsame Urkunde der WKNÖ und der Stadtgemeinde und wünschten gemeinsam mit WK-Leiter Friedrich Oelschlägel viel Erfolg.