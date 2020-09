Sabine Sramek übernimmt mit 1. September 2020 die Leitung des Pflegedienstes. Andreas Weinmüller wird mit 1. November 2020 die Gesamtleitung des Hauses übernehmen.

KRITZENDORF. Mit 31. Dezember 2020 tritt der langjährige Gesamtleiter der Pflegeeinrichtung der Barmherzigen Brüder Kritzendorf, Dietmar Stockinger, in den wohlverdienten Ruhestand. Nach seiner Zeit als Technischer Leiter von Wien hat er 1993 die Leitung in Kritzendorf übernommen und zuletzt dieses Ordenswerk mit dem Neubau in eine gute Zukunft geführt. „Ich danke an dieser Stelle Ihnen, sehr geehrter Herr Direktor Ing. Stockinger, für Ihre Treue, Ihre Umsicht und Ihre Weitsicht. Sie haben gemeinsam mit Ihrem ausgezeichneten Team vielen Menschen in Kritzendorf eine schöne Heimat gegeben, ganz im Sinne des hl. Johannes von Gott“ betonte Pater Provinzial Saji Mullankuzhy OH im Rahmen einer Hl. Messe.

Interne Nachbesetzungen



Zwei erfahrene Weggefährten der Ordensgemeinschaft, die den Orden und unseren Auftrag sehr gut kennen, werden nun leitende Funktionen in Kritzendorf übernehmen. Andreas Weinmüller wird mit 1.11.2020 die Gesamtleitung des Ordenswerkes in Kritzendorf übernehmen. In der Zeit vom September bis Ende Oktober gibt es eine Übergangszeit, in der Stockinger noch offiziell Gesamtleiter ist und Weinmüller in seine neue Aufgabe einführt.

In seiner bisherigen Funktion als Pflegedienstleiter in Kritzendorf folgt Herrn Dir. Weinmüller ab 1.9.2020 Sabine Sramek als neue Direktorin des Pflegedienstes. Sramek hat viele Jahre im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien täglich daran mitgewirkt, dass das Charisma des Ordens für die hilfesuchenden Menschen spürbar und erfahrbar ist.

Die Barmherzigen Brüder haben uns dafür entschieden, diese wichtigen Leitungspositionen mit zwei Weggefährten zu besetzen, die bereits einen langen Weg gegangen sind und daher auch das Charisma des Ordens genau kennen. Damit ist für Kontinuität in der Führung sichergestellt, an der auch Direktorin Karin Schmidt in ihrer Funktion als Kaufmännische Direktorin weiterhin mitwirken wird.