Klosterneuburg : Bergheuriger Schuecker |

Ein paar Karten gibt es noch!!!

Die KreaMont Privatschule organisiert am 21.05.2017 ab 10:30 Uhr einen Jazzbrunch beim Bergheurigen Schuecker in Höflein an der Donau.

Ein wunderschönes Ambiente, cooler Jazz und ein sensationelles Buffet erwartet alle die sich noch schnell eine Karte sichern wollen.

Karten gibt es nur noch am Montag, den 15.Mai von 8 - 13 Uhr direkt in der KreaMont Schule oder unter 02242/31060!