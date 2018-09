Schatzsuche in Klosterneuburg

19.09.2018, 10:07 Uhr

Ganz Klosterneuburg ist jetzt und hier auf Schatzsuche.

KLOSTERNEUBURG. Vom 12. bis 14. Oktober gibt es beim Lions Flohmarkt in der Babenbergerhalle wieder viele interessante Schätze zu entdecken.Sammeltermine am Recyclingplatz sind am 22. und 29. September sowie am 6. Oktober jeweils von 10 bis 12 Uhr.Außerdem können Sie Ihre Spenden am 11. (von 8 bis 17 Uhr) und 12. Oktober (von 8 bis 12 Uhr) in die Babenbergerhalle bringen.Mithelfen kann jeder, zu tun gibt es bereits im Vorfeld genug: Melden Sie sich beim Lionsclub Klosterneuburg-Babenberg unter Tel. 02243 32554 bzw. office@lionsklosterneuburg.at oder Tel. 0676 4950 117 bzw. flohmarkt@lionsklosterneuburg.at .12. Oktober: 14 bis 18 Uhr13. Oktober: 14 bis 18 Uhr14. Oktober: 10 bis 12 Uhr