Tag der offenen Kellertüre in der meistprämierten Sektkellerei Österreichs

Tag der offenen Kellertüre am Tag des Österreichischen Sekts. Von 10:00 bis 18:00 Uhr bieten wir unseren Gästen eine lockere Mischung aus Information, Erleben und Genuss. Laufende Kellerführungen, verschiedene Verkostungen, unser beliebtes Glücksrad, Einkaufsmöglichkeiten zu Sekttags-Rabatten und weitere Überraschungen warten auf unsere BesucherInnen.Erstmals stellen wir unsere neueste Kreation „Symphonie Klassik“ vor. Ein Österreichischer Sekt mit geschütztem Ursprung der Stufe Klassik nach der Österreichischen Sekt-Qualitätspyramide.Eintritt frei!Parkmöglichkeiten sind am Gelände vorhanden.Familie Inführ freut sich auf IHR Kommen!Web: http://infuehr.at

Wer nicht so lange warten kann: am 20.10. können Sie sich bei der Kick-Off Veranstaltung in der Österreichischen Nationalbibliothek einen Überblick über die feine österreichische Sektvielfalt verschaffen