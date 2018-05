05.05.2018, 16:09 Uhr

Viele lesen ja kaum mehr ein richtiges Buch, sondern haben meist einen E-Reader.Derweil ist es ein ganz eigenes Flair ein richtiges Buch zu lesen. Da schaut man auf das Cover, liest die Beschreibung und "fühlt" das Buch!Es ist etwas ganz anderes in einem alten Buch oder einem alten Atlas zu schmökern, als es sich auf so einen E-Reader anzusehen.Allerdings muss ich gestehen, dass ich auch einen E-Reader habe- nachdem ich viel lese und dann einfach nicht mehr wusste, wohin mit den ausgelesenen Büchern, habe ich mich dazu entschlossen- aber es ist nicht das selbe wie ein richtiges Buch in der Hand zu haben.Allerdings hat es auch den Vorteil, das es leichter ist als so mancher dicker Wälzer und wenn es einem aus der Hand fällt dann schmerzt es weniger als ein dickes Buch, wenn es einem im Gesicht landet :-)Ich habe diesen "bebrillten" Drachen (Bücherwurm) gemacht um an´s Lesen zu erinnern. Übrigens gibt es den Tag des Buches bereits seit 1929!